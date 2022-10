Krakers in Nijmegen geven de hoop niet op: ‘We hielden ons aan alle regeltjes’

Met video Politie probeert krakers te verwijde­ren uit pand voormalig café Extase in Nijmegen

NIJMEGEN - Er zouden twintig tot dertig krakers in het pand van het voormalige café Extase in de Grotestraat in Nijmegen zitten. De politie was er zaterdag aanwezig om het gebouw te ontruimen.

22 oktober