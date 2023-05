Krakers nog steeds boven Levi's, politici willen ‘keihard ingrijpen’: ‘Ze stellen zich boven de wet’

update Krakers bezetten pand boven Levi’s in Nijmegen, winkelier boos: ‘Wij betalen hier huur voor’

Krakers van het Nijmeegse collectief Jantien bezetten wéér een pand in het centrum. Het gaat om twee verdiepingen die een franchiser van kledingzaak Levi's huurt van de Amsterdamse vastgoedontwikkelaar RJB, dat in handen is van vastgoedmiljardair Ronny Rosenbaum.