Kranenburg krijgt een grote DM (drogist) én een bruggetje voor de Rewe

De DM is nu al een van de trekkers van het winkelcentrum, maar zal in januari verhuizen naar een minstens twee keer zo groot pand van 840 vierkante meter. Wat er in de ruimte komt die de DM achterlaat, is nog niet bekend. De DM heeft in dertien Europese landen 3862 filialen en een jaaromzet van bijna 13 miljard euro. Vooral het huismerk Balea (cosmetica) is razend populair en spotgoedkoop in vergelijking met producten bij Nederlandse drogisterijketens.