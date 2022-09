Krijgt Nijmegen straks posters voor de ramen die bouwprojecten aankondigen? ‘Simpel, geniaal plan’

Buurt stapt naar rechter uit woede over nieuwbouw Graafseweg: ‘Ga terug naar de tekentafel’

NIJMEGEN - Bewoners aan de Graafseweg in Nijmegen stappen naar de rechter uit onvrede over nieuwbouwplannen. Projectontwikkelaar D&M Properties wil een groot appartementencomplex in hun buurt bouwen en deze week starten met de sloop van het huidige pand op die plek. Respectloos, vinden omwonenden, omdat hun bezwarenprocedure nog loopt.

22 augustus