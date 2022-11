Kristallnachtherdenking in Vrijheidsmuseum Groesbeek

Het Bloemen­schuur­tje in Lent moet wijken, doodsteek van een familiebe­drijf: ‘We zitten in de weg’

’t Bloemenschuurtje van Anthony en Christel Janssen in Lent is sinds zaterdag dicht. Definitief. De bloemenzaak annex kwekerij moet wijken voor woningbouw. Het is de doodsteek van het Lentse familiebedrijf.

30 oktober