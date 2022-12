Kunstkolonie Plasmolen: ‘Ze werden gezien als vreemde vogels, maar de kunstenaars hebben Plasmolen veel gebracht’

PLASMOLEN - De Plasmolense kunstenaars zijn weliswaar minder bekend dan die uit Laren of Domburg, maar ‘ze waren echt goed’, zegt Ietje Pinckers van de stichting Jacques van Mourik. Ze schreef een boekje met de bijzondere levensverhalen van achttien van deze schilders en sinds kort is er in Mook een expositie.