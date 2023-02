‘Kunstmatige intelligentie zal een einde maken aan vrijwel al mijn werkzaamheden’

Column Zaten er al krassen in mijn Volvo? Jazeker, lieve mensen! Maar nu is diegene gewoon weggereden

Als ik in de auto wil stappen na een dagje werken in de grote stad, zie ik ineens dat mijn rechterbuitenspiegel is ingeklapt. En daarna zie ik een dikke kras van de bumper naar de spiegel lopen. Ik kijk nog eens. En dan denk ik na. Is het wel een verse kras?

10:06