Kunststof plaat viel van Waalbrug door losgeraakte kitlaag, alle objecten deze week weggehaald

Plaat valt van Waalbrug naar beneden, gemeente plaatst hekken op Waalstrand­jes

Vanaf de Waalbrug in Nijmegen is zaterdagmiddag een object naar beneden gevallen. Vermoedelijk gaat het om een stuk hard kunststof, zogeheten trespa. Rijkswaterstaat onderzoekt wat het is. Voor de veiligheid heeft de gemeente Nijmegen een gedeelte onder de brug afgezet met hekken.