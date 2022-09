Laat die rit naar Duitsland maar zitten: tanken is voor het eerst in jaren bij ons goedkoper

Deze ochtend kost de diesel bij de bij Nederlanders populaire Tankstelle Argos in het grensplaatsje Wyler (bij Nijmegen de grens over ) 2.19.9 euro, terwijl die in het Nederlandse buurdorpje Berg en Dal 2.09.9 euro aantikt. Iets verder Nederland in, bij zelfbediener Tinq tegenover de Maartenskliniek in Nijmegen, betaal je ‘slechts’ 2.02.8 euro voor een litertje.