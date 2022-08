Laatste groet met grote voertuigen voor ernstig zieke Rutger Daamen (50): ‘Meestal gebeurt dit na een overlijden, nu kan hij het zelf nog zien’

met video De klokken in Ooij staan binnenkort eindelijk niet meer stil: renovatie is begonnen

OOIJ - De klokken op de Hubertuskerk in Ooij legden argeloze voorbijgangers de afgelopen maanden nogal eens in de luren. Is het kwart over drie? Wat vliegt/kruipt de tijd toch! Het uurwerk staat al lange tijd op die tijd stil, maar de verwarring van klokkijkers is nu eindelijk voorbij.

16 augustus