Laatste klokkenluider uit regio moet stoppen: nooit meer hoeft Wil de Haas (86) straks aan klokkentouw te trekken

Met video Survival­run in Nijmegen: desnoods op je billen over de ‘dubbele catcrawl’

NIJMEGEN - De Brakkenstein swingover, de Driehuizer combi, de Downhill apenhang en de Dubbele catcrawl. Wekenlang bouwden leden van de Nijmeegse survivalrunvereniging Fortis et Liber (FEL) in het groen over het hele campusterrein en Park Brakkenstein de meest uitdagende hindernissen. Zondag werden die, zo goed en zo kwaad als het kon, bedwongen door honderden sportievelingen.

