‘Laten we Han de Hobbit steunen in zijn strijd tegen het wurgkoord van regels’

Archeolo­gen vinden winkeltjes uit Romeinse tijd aan Via Appia

ROME / NIJMEGEN - Wie in de Romeinse tijd Rome uitreed richting het zuiden, zag langs de weg talloze grandioze villa’s en grafmonumenten. Maar dat is niet alles, ontdekten archeologen van de Radboud Universiteit deze zomer. Ze vonden bewijs dat er aan de Via Appia nog meer bedrijvigheid was dan gedacht.

6 september