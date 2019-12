Leden van Achilles’29 mogen van rechter sportpark De Heikant niet meer op

Zes jaar cel geëist tegen Nijmege­naar voor schieten op auto waarin ex met nieuwe vriend zat

16:37 ARNHEM – Tegen een 49-jarige man uit Nijmegen is dinsdag een gevangenisstraf van zes jaar geëist voor een dubbele poging tot doodslag. Hij zou in oktober vorig jaar op klaarlichte dag zeker vier keer hebben geschoten op de auto waarin zijn ex en haar nieuwe vriend zaten.