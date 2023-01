Leerling van groep 8 raakt ernstig gewond tijdens gymles, rest van de klas ziet het gebeuren

Update Man laat hond uit en wordt geschept in Groesbeek: hij raakt lichtge­wond, maar hond overlijdt na reanimatie

GROESBEEK – Op De Hulsbroek in Groesbeek is maandagavond een 58-jarige man uit Groesbeek die met zijn hond wilde oversteken geschept door een automobilist, een 47-jarige man uit Groesbeek. Die reed met zijn wagen komend vanaf de Kloosterstraat over De Hulsbroek.

24 januari