Leerlingen Kandinsky krijgen meer les in gezondheid en klimaat

Het Kandinsky College heeft al tweetalig onderwijs, dat door een deel van de leerlingen wordt gevolgd. De andere leerlingen, de ‘Nederlandse afdeling’, worden dit jaar opgeleid met de nadruk op levenswetenschappen, wat aansluit bij dit vakgebied aan de Wageningen Universiteit (WUR).

,,We richten ons op maatschappelijke thema’s die er in deze tijd toe doen”, zegt afdelingsleider Annalein Henselmans van het Kandinsky College. De kernthema’s zijn gezondheid, voeding, klimaat, natuur en duurzaamheid. Leerlingen worden gestimuleerd om zich in de onderwerpen te verdiepen met een nieuwsgierige, onderzoekende en maatschappelijk betrokken houding.

Plasticsoep en de gevolgen voor dieren

De school vertaalt de thema’s niet in afzonderlijke vakken, maar in activiteitenweken in het najaar en voorjaar. Deze week krijgen de brugklassen bijvoorbeeld uitleg over het plasticprobleem: de plasticsoep in oceanen en hoe dieren lijden onder plastic. ,,Ze zien bijvoorbeeld dat een duif stikt in plastic.”

Wat de leerlingen zien en horen is soms best pittig. Beelden van dieren die doodgaan door plastic hakt erin, merkt Henselmans op. ,,Maar als je er niks over zegt, sluit je je ogen voor wat er gebeurt. We laten leerlingen nadenken welke stappen ze zelf kunnen zetten, welke alternatieven er zijn.”

De derdeklassers werken deze week bijvoorbeeld aan de ‘wereldburger’, een plantaardig vleesalternatief. Ze krijgen daarbij les van Jeroen Gansekoele, kok van het Nijmeegse sterrenrestaurant De Nieuwe Winkel.

,,We willen de leerlingen bewust make van de keuzes die ze zelf kunnen maken en dat ze zich gaan afvagen: Wat kan ik zelf doen?”