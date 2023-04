Leerlingen veilen 70 kunstwerken en halen bijna 5100 euro op voor het goede doel

Winkelier randde jonge medewerk­ster aan: ‘Ik wil dat hij zijn straf krijgt’

De eigenaar van een winkel in Beuningen had last van zijn rug en een jonge medewerkster masseerde zijn schouders even. Tot haar ontzetting ging hij met zijn hand in haar broek. Hij zou haar vervolgens 50 euro zwijggeld hebben betaald.