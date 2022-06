‘Lekker gezellig hoor, in je eentje naar een concert gaan. Niet dus’

Nog geen twee weken later lagen de felbegeerde kaarten in de brievenbus en kon ik mijn vrienden met een gerust hart vertellen dat we echt kaarten hadden. Ik zou ze in de kluis bewaren, ook al heb ik die niet. Het ging om het gebaar.



In eerste instantie dachten we nog dat we lang moesten wachten op het concert, maar lang wachten hebben we daarna pas echt geleerd. Het werd maar uitgesteld en uitgesteld. Nieuwe datum hier, nieuwe datum daar. Maar nu lijkt het alsnog door te gaan. Maandag 4 juli gaat het gebeuren.



Toen begon het liedje Zes kleine kleutertjes zaten op een hek. Er vielen er steeds meer vanaf. Er waren vakanties geboekt, kaarten waren weggegeven als huwelijkscadeau en maandagavond is sowieso geen fijne avond om naar een concert te gaan voor een hoop mensen. Kortom, de mensen met wie ik zou gaan kunnen niet.