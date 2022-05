Leo is op zoek naar liefhebbers speciale Vierdaagse-items: ‘Opbrengsten gaan naar Ruby and Rose’

Verhees had zo’n dertig jaar een kraam met allerlei Vierdaagse-gadgets. Sinds zes jaar gaat een deel van de opbrengst naar een goed doel: Ruby and Rose. ,,Zes jaar geleden kreeg m’n dochter kanker. Eierstokkanker. Na een behoorlijk lange strijd is ze daar in januari 2021 aan overleden. Stichting Ruby and Rose zamelt geld in om meer onderzoek te doen naar ‘vrouwenkanker’.”