Let op: winkels in Duitsland zijn donderdag dicht, tankstations wel open

KRANENBURG - Wie van plan is deze donderdag 16 juni boodschappen te gaan doen in Duitsland, kan beter thuis blijven. Donderdag zijn de winkels in Duitsland namelijk dicht vanwege Fronleichnam (Sacramentsdag), een katholieke feestdag. De tankstations zijn wel open.

Op deze dag vieren rooms-katholieken de instelling van de eucharistie (de mis). In Nederland is het geen officiële zondag meer, maar in Duitsland nog wel.

Files

DE ADAC ( de Duitse ANWB) waarschuwt voor het ontstaan van files op de Duitse Autobahn. De ADAC verwacht dat veel mensen vrijdag ook vrij nemen en er een lang weekend opuit trekken, bijvoorbeeld naar de Nederlandse kust.

De files zouden al woensdag aan het eind van de middag kunnen ontstaan. Dat gebeurde ook voor het pinksterweekend toen er in de deelstaat Noordrijn-Westfalen 350 kilometer file stond. Het advies van de ADAC is dan ook om woensdagavond of donderdagochtend pas af te reizen.

Ook druk in Nijmegen

Naar verwachting zullen ook veel Duitsers uit het grensgebied naar Nijmegen komen op hun vrije dag. Shoppen in Nijmegen is nog altijd een geliefd uitje voor bewoners van de andere kant van de grens, zeker omdat het ook voor hen de grootste stad in de omgeving is. Onder meer bij de verkeerslichten van Beek stropen de auto’s met witte kentekens zich op, tijdens dergelijke rooms-katholieke feestdagen die als zondagen gelden. Anders dan in Nederland, wordt in Duitsland de zondagsrust nog op veel plekken gerespecteerd.