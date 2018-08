Letselschadeclaim Tim Hofman tegen Nijmeegse huisbaas

video Marieke maakt lovesong voor het dorp Beek

10 augustus BEEK - Ze is stapelgek op haar woonplaats, het dorp Beek. Zangeres en muziekdocente Marieke van Ruitenbeek (25) heeft die liefde in een liedje gegoten: ' En ik kijk naar de mensen, kan me niks beters wensen, dan om hier in Beek te zijn, tussen heuvels voelt het fijn'.