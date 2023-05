Letta en Wim durven niet meer de achtertuin in • Prins Louis (5) steelt de show

Bevrij­dings­fes­ti­val kan doorgaan; vervangen kapotte apparatuur moet nieuwe stroomsto­ring voorkomen

Het Nijmeegse Bevrijdingsfestival op 5 mei in het Hunnerpark gaat door. Dat was nog even spannend omdat daar op Koningsdag de stroom uitviel. Nog steeds is de oorzaak onbekend. Maar inmiddels is essentiële apparatuur vervangen. Dus kan de vrijheid gevierd worden.