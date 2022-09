Leuth betaalt botsauto’s om naar kermis te komen

69 jaar geleden vroeg Adriaan Trudy ten dans op de Kekerdomse kermis

LEUTH – Het is nu 69 jaar geleden dat Adriaan van de Laak (96) Trudy Janssen (92) ten dans vroeg in de tent tijdens de Kekerdomse kermis. Het was voor een Engelse wals weet Trudy nog. Het was volgens Adriaan liefde op het eerste gezicht. Hij had nog nooit eerder verkering gehad; Trudy had wel al eens een vriendje gehad.

26 oktober