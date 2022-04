Levendig terras, leuk of te veel onrust? ‘Omwonenden hebben veel minder overlast gehad, doordat we dicht waren’

Hoe de Hoemannen ‘onbestemd’ Heumen op de kaart moeten zetten

HEUMEN - Het moet je maar net zijn opgevallen. Bij kaasboerderij De Diervoort in Overasselt verkopen ze al een tijdje een ‘Hoemannenkaasje’, en bij de Plus in Malden kun je twee likeurs kopen die met hun naam ook verwijzen naar de roversbende die volgens de legende in vroeger eeuwen de omgeving onveilig zou hebben gemaakt.

13 april