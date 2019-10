Lingo-tweeling wint avond na avond: 'Echt niet verwacht’

Hoe goed ze ook met woorden zijn, het graaien van de ballen gaat de twee vooralsnog minder goed af. In de finale wisten ze pas twee keer ‘lingo’ te halen, waardoor ze er twee keer 2.500 euro bij kregen. ,,Zelfs toen we de eerste keer zeven ballen mochten pakken, hadden we geen Lingo. Dat was goed balen.”



Vanavond is te zien of ze voor de achtste keer door naar de finale gaan. Daar kunnen ze uiteraard nog niets over verklappen. Tot nu toe wisten ze wel al 7.440 euro en twee reischeques in de wacht te slepen. En natuurlijk die Lingo-sokken. ,,Natuurlijk dragen we die regelmatig. Het is een heel gewild item.”



Met een trots gevoel kijken ze tot nu toe terug op hun avontuur. ,,De sfeer in de studio, de mensen, de hele ervaring eigenlijk: het was echt geweldig om mee te maken.” En Jan Versteegh? ,,Hij is echt een toffe gast.”