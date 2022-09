Handzame kronieken over Nijmeegse Beneden­stad: ‘Over elke vierkante meter kun je een verhaal vertellen’

NIJMEGEN - De Benedenstad hoort thuis in de canon van Nijmegen, vindt schrijver René van Hoften. ,,Het is het oudste stadsdeel. Er is zo intensief geleefd, dat je over elke vierkante meter een verhaal kunt vertellen.” Dat doet hij dan ook in handzame boekjes.

26 september