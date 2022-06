Lintje voor vrijwilligster Gonnie Burgers (81)

De nu 81-jarige Dukenburgse begon in de jaren 90 als vrijwilligster in het restaurant van verzorgingshuis De Orangerie in de Nijmeegse wijk Malvert. Hier werkte ze als gastvrouw en begeleidster.



Zo’n vijf jaar geleden is Burgers overgestapt naar De Horizon, een kleinschalige woonvorm van ZZG zorggroep in Nijmegen. Nog altijd begeleidt ze hier groepsactiviteiten en biedt ze bewoners een helpende hand. Na de eerste coronagolf was Burgers een van de eersten om haar vrijwilligerstaken bij De Horizon weer op te pakken.



Terrre des Hommes

Naast haar vrijwilligerswerk in verschillende zorginstellingen heeft de Dukenburgse een flink aantal jaren in de winkel gestaan van Terre des Hommes in het winkelcentrum van Malvert. Burgers bleek in deze zaak een begenadigd interieurstylist en verkoper.



Vrijdagavond na de intocht van de Rolstoel3Daagse bij De Horizon, kreeg Burgers haar lintje opgespeld door burgemeester Hubert Bruls.