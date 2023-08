Lisa Westerveld: 'Als er zoveel mensen rechts stemmen, heeft links iets niet goed gedaan’

Nijmeegse Lisa Westerveld wil door in Tweede Kamer voor GroenLinks/PvdA: ‘Zet me hoog op de lijst’

De Nijmeegse Lisa Westerveld wil zich opnieuw kandidaat stellen voor de Tweede Kamer. In een open brief aan de kandidatencommissie laat Westerveld weten dat zij ‘barst van de energie’ om door te gaan als Kamerlid. Dat is ze nu voor GroenLinks en wil ze ook na de verkiezingen zijn voor de samenwerkende partij van GroenLinks en de PvdA.