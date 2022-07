LIVE | Tóch lopers op route van Vierdaagse: ‘Een Vierdaagse is een vierdaagse en geen driedaagse’

Gekkenhuis op station Nijmegen, NS waarschuwt voor volle perrons na eerste avond Vierdaagse­fees­ten

NIJMEGEN - Het is in de nacht van zaterdag op zondag, na afloop van de eerste avond Vierdaagsefeesten, een gekkenhuis op station Nijmegen. Via matrixborden waarschuwt NS voor volle perrons op het station.

