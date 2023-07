Live Vierdaagse | Publiek gaat los bij Tino Martin • Pleinen té vol • Wandelaar met ‘hoge nood’ steelt mobiel van Marijke

met video ‘Deze vergeet je niet zo snel’, politie redt jonge man uit de Waal tijdens Vierdaagse­fees­ten

De rivierpolitie houdt de oevers van de Waal in de Vierdaagseweek in de gaten vanuit een supersnelle rubberboot. Het was een rustige avond voor Sjoerd, Roel en Jaap, totdat een jonge man besloot in de Waal te gaan zwemmen.