Lob van Gennep: dijken halve meter omhoog en hogere sluis bij Mook

‘Accepteer dat opvang Oekraïners niet perfect is’

OVERASSELT - Iedereen in de gemeente Heumen doet zijn uiterste best om Oekraïense vluchtelingen een goede opvangplek te bieden in Het Buitencentrum in Overasselt. Toch zullen de omstandigheden bij een langdurig verblijf in zo’n groepsaccommodatie altijd ‘suboptimaal’ blijven.

16 juni