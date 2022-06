Lob van Gennep: dijken halve meter omhoog en tóch geen ‘schuif’

Lintje voor Frank Smits: inzet voor hockeyclub, kerk en Rode Kruis

BEUNINGEN/GROESBEEK - Frank Smits uit Groesbeek heeft zondag in Beuningen een koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen reikte het lintje uit bij de afsluiting van het sportjaar van de Mixed Hockeyclub (MHC) Beuningen. Frank Smits is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

14 juni