Lokaal gaat aan kop in Berg en Dal

In verband met corona - spreiding van de stemmers - kon er ook maandag en gisteren al gestemd worden in verschillende stembureau's. Dat deden 2956 kiesgerechtigden, zo'n 10 procent van het totaal.

In de gemeente Berg en Dal gaat de strijd vooral tussen de lokale en de landelijke partijen. Zes lokale partijen kwamen de afgelopen periode tot de conclusie dat ze samen weliswaar een meerderheid hadden in de gemeenteraad maar dat in het college van B en W de helft van de zetels bezte werd door landelijke partijen (CDA en GroenLinks). De zes lokale partijen staken de koppen bij elkaar en smolten samen tot twee: eentje in Groesbeek onder de naam Kernachtig Groesbeek en eentje in Beek en de polder onder de naam Lokaal!