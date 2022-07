Loonbedrijf Groesbeek al 75 jaar een coöperatie, een jubileum, maar zorgen zijn er ook

Dar waarschuwt: mogelijk minder afvalinza­me­ling in regio Nijmegen deze zomer, ondanks kantoorper­so­neel op de wagen

NIJMEGEN - Afvalinzamelaar Dar waarschuwt dat afval in de regio Nijmegen in de maanden juli en augustus op andere dagen opgehaald kan worden. In het uiterste geval kunnen kliko's en afvalzakken zelfs helemaal niet opgehaald worden.

7 juli