Lotgenoten treffen in Marikenhuis: ‘Praten over kanker is vaak beladen’

Van kogelgaten tot brandstich­ting: burgemees­ter wil ingrijpen bij veelbespro­ken Maldense privésauna

MALDEN - Burgemeester Joeri Minses grijpt mogelijk in bij het pand van de voormalige privésauna Moments in Malden. Hij maakt zich zorgen na incidenten rond het gebouw aan de Ambachtsweg. Dinsdagmorgen werd in het gebouw een poging tot brandstichting gedaan, terwijl het in de zomer mogelijk al werd beschoten.

16:17