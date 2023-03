Lotte gaat de strijd aan tegen fatshaming: ‘Mensen hebben een vetfobie’ • Hondje gaat na dodelijk ongeluk bij overleden baasje zitten

LEERLINGEN SCHRIKKEN ALS ZE HUN NIEUWE LERAAR NEDERLANDS GOOGELEN: THIJS NA TWEE WERKDAGEN ONTSLAGEN | Het Montessori College Twente in Hengelo heeft docent Thijs Poelhekke na twee werkdagen ontslagen vanwege ophef over stokoude berichten op sociale media. En dat terwijl de schoolleiding wist van de extreme berichten toen hij in dienst werd genomen en hem juist een tweede kans wilde bieden. „Ze zijn gezwicht voor ophef. Heel slecht.”

RUSSISCHE TANK BIJ VRIJHEIDSMUSEUM IN GROESBEEK BEKLAD MET Z-SYMBOOL | De Russische tank die sinds vrijdag op het parkeerterrein het Vrijheidsmuseum in Groesbeek staat, is zondagmiddag beklad met een pro-Russische Z. Op aangeven van directeur Wiel Lenders van het museum werd de witte letter vrijwel meteen na ontdekking weer weggepoetst.

HONDJE GAAT NA DODELIJK ONGELUK BIJ OVERLEDEN BAASJE ZITTEN | Een automobilist is zondagochtend om het leven gekomen toen hij tegen een boom botste in Deurne. De politie laat weten dat het ongeluk gebeurde doordat de man onwel was geworden.

IRAKESE OEKRAÏNERS TUSSEN HOOP EN VREES: ‘RAKEN WE WEER ALLES KWIJT?’ | Ze hebben een baan. Ze hebben een auto. Ze hebben voldoende salaris om een huis te kunnen huren. Maar voor Irakezen Ali en Munqith kan hun leven in Nederland zo voorbij zijn, ze zijn immers ‘derdelanders’ uit Oekraïne. ‘Ik vergeet wat het is om een huis te hebben’.

DOMINIQUE (42) DOODGESLAGEN IN BIJZOON VAN ZOON: MAN IN GELDROP OPGEPAKT | Na een avondje bij zijn squashclub is de 42-jarige Dominique uit Maassluis vrijdagnacht doodgeslagen, vlakbij zijn huis en in het bijzijn van zijn 14-jarige zoon. Vrienden en bekenden zijn verbijsterd.

VITESSE RECHT DE RUG EN STRAFT LACONIEK PSV AF | Vitesse heeft toch nog een punt veroverd in de horrormaand maart. De Arnhemse club verraste zondagavond met een gelijkspel tegen PSV, de nummer 4 van de eredivisie. De formatie van coach Phillip Cocu haalde zo een belangrijk resultaat in de strijd tegen de degradatie: 1-1.

Volledig scherm Spelers van Vitesse vieren de 1-1 tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Vitesse en PSV in het Gelredome op 19 maart 2023 in Arnhem. © ANP

COMMERCIËLE BUREAUS VERDIENEN GROF GELD AAN WOZ-BEZWAREN IN DE BETUWE | Betuwse gemeenten zijn helemaal klaar met commerciële bureaus die namens burgers bezwaren indienen tegen hoge WOZ-waardes. Betere voorlichting en campagnes moeten ervoor zorgen dat Betuwenaren niet meer met deze bureaus in zee gaan. ,,Uiteindelijk moeten alle inwoners hierdoor meer betalen.”

JONGEN (16) RIJDT MET 220 KILOMETER PER UUR OVER DE SNELWEG MET GESTOLEN AUTO | Na een achtervolging dwars door Brabant heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag in Nijkerk een 16-jarige en 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen Franse auto reden. De politie meldt dat er tijdens de achtervolging een snelheid van 220 kilometer per uur werd gehaald.

GROTE BRAND TREFT JONGERENCENTRUM IN VOORMALIG SCHOOLGEBOUW RENKUM | De voormalige Albert Schweitzerschool aan de Goudsbloemstraat in Renkum is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een grote brand. De schade aan de voorzijde van het gebouw is aanzienlijk en ook het dak is zwaar beschadigd.

VIONA HEEFT HET NIET BREED EN TOCH GEEFT ZE ALLES WEG | Breed heeft Viona Aarnink het zeker niet. De 41-jarige Aaltense, die begeleid woont, moet het doen met een weekbudget. Maar dat weerhoudt haar niet om zich in te zetten voor hen die het nóg slechter hebben. Daarom heeft ze een weggeefkastje ingericht.

FEYENOORD DEELT MOKERSLAG UIT IN DE KLASSIEKER | Met een historische, heroïsche en dik verdiende overwinning op Ajax ligt de weg naar de landstitel volledig open voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot won met 2-3 in een meeslepende Klassieker - en vergrootte daarmee zijn voorsprong tot zes punten.

INFLUENCER LOTTE VAN EIJK: ‘JA, IK WEET DAT IK MOOI BEN, MAAR IK BEN OOK DIK’ | Haar sexy foto’s zijn een hit op Instagram, net als haar komische ‘Meiden’-filmpjes. Maar daaronder zit serieus activisme, zegt Lotte van Eijk (25). ‘Mensen hebben een vetfobie. Dat wil ik ter discussie stellen.’

