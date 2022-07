Lucas & Steve, Donnie en Jannes: vandaag te zien bij de Vierdaagsefeesten!

NIJMEGEN - De zesde dag van de Vierdaagsefeesten is in volle gang. Wat is er vanmiddag en vanavond allemaal te beleven in de Nijmeegse binnenstad? De Gelderlander zet dagelijks een aantal hoogtepunten op een rijtje.

Hoewel het weer deze middag nog wat somber is, belooft het feestprogramma de dag weer goed te maken. Vanmiddag treedt Björn van der Doelen om 17.00 uur op bij Festival Op 't Eiland. De oud-profvoetballer - die ook bij NEC speelde - verruilde sport jaren geleden in voor muziek en keert vandaag terug naar Nijmegen; en dit keer niet op het voetbalveld, maar op het podium.

Vanaf 19.30 uur kan er in het Kronenburgerpark worden gedanst bij Disko Disko Soundsystem. Nóg meer zin in disco? Dan kun je om 20.00 uur verder naar de Grote Markt, waar het 80's en 90's Disco Night is.

De grote namen van vandaag: Donnie, Douwe Bob, Lucas & Steve en Jannes. Douwe Bob staat om 20.30 uur in de Stevenskerk, maar die show is nu al uitverkocht. ‘Zanger van het levenslied’ Jannes treedt om 22.45 uur op in de Molenstraat. Het wordt niet zijn eerste keer Vierdaagsefeesten: in 2019 stond de zanger al eens tijdens het feestevenement op het podium.

Dj-duo Lucas & Steve kent grote bekendheid in binnen- én buitenland. Met hits als Anywhere With You en Paper Planes zullen zij om 23.15 uur vast veel publiek in het Hunnerpark aantrekken.

Rapper Donnie zullen sommigen wellicht (her)kennen van zijn uitspraak ‘snelle planga’ - wat staat voor vlotte zonnebril. Ook maakte hij recent hits met Mart Hoogkamer en Tino Martin. Zal de Waalkade om 21.30 uur ook uit z'n bol gaan tijdens het nummer Vanavond (Uit M'n Bol)?

Nog zin in een feestje na middernacht? Dan kun je om 00.00 uur richting Doornroosje voor Planet Rose of naar Merleyn voor No Sweat. Voor beide evenementen heb je wel een kaartje nodig.