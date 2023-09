Ludieke demonstratie op druk kruispunt met 'tractor’: ‘Want dan mag het wèl’

Beschonken bestuurder stapt met zijn kind in de auto en raakt betrokken bij ongeluk in Groesbeek

Een 35-jarige Nijmegenaar is woensdagavond beschonken achter het stuur gestapt. Hij zat met zijn dochter in de auto, toen het misging op het kruispunt van de Derdebaan met de Zevenheuvelenweg in Groesbeek.