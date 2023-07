Luxe horloges en ander praal: de nieuwe winkel in de Broerstraat

Kaarten voor wedstrijd De Treffers – Lyon in voorver­koop op donderdag­avond

Dat zou wel eens erg druk kunnen worden, vrijdag bij de wedstrijd tussen De Treffers en de Franse topclub Olympique Lyonnais uit Lyon op Sportpark Zuid in Groesbeek. In verband met de te verwachten drukte zijn kaarten ook al in de voorverkoop te bemachtigen.