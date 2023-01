‘Maak een eind aan doolhof van regels voor de minima’

Tegelijk ben ik al langere tijd kritisch over de wirwar aan steunregelingen. Het is een doolhof voor minima schreef ik al eens in 2017! Helaas is daar nog weinig aan veranderd. Zeker als je in paniek bent door geldtekort krijg je pijn aan je hoofd van het zoeken naar de juiste steunpakketten waarvoor je in aanmerking komt.