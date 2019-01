Macedoniër bekent verkrachting in azc Nijmegen

Nadat de asielzoekster hem op een foto had aangewezen ontkende hij, toen later zijn dna in haar was aangetoond zei hij dat het allemaal vrijwillig was. Maar tegenover de rechtbank bekende een 27-jarige man uit Macedonië vandaag dat hij in juli 2016 een vrouw verkrachtte in het asielzoekerscentrum in Nijmegen.