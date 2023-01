Machlas en Hristov: eeuwige helden in de clash tussen Vitesse en NEC: ‘Scoren in de derby is zaligmakend’

Oorlog in Oekraïne: vervangen wegdek Herwendaal valt zes ton duurder uit. ‘Zal vaker gebeuren’

GROESBEEK - Het opknappen van wegen en groen in de Groesbeekse wijk ’t Herwendaal is 600.000 euro duurder dan verwacht. De goedkoopste aannemer wil de klus doen voor 1,8 miljoen euro. De gemeente ging uit van 1,2 miljoen. De hogere kosten komen onder meer door de oorlog in Oekraïne, aldus de gemeente Berg en Dal.

