Maldense jongeren verliezen woning door komst Oekraïners: ‘Waar moeten wij nu heen?’

Bestuurder stapt uit na verkeersru­zie en wordt aangereden in Nijmegen, mogelijk ook geschoten

NIJMEGEN - Bij een verkeersruzie op de Generaal James Gavinsingel in Nijmegen is vrijdagavond een persoon die uit zijn auto stapte aangereden. De politie kreeg ook een melding dat er zou zijn geschoten. Er is één persoon aangehouden.

26 maart