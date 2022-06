Maldense verpleegkundige zou veroordeelde stalker erin hebben geluisd, justitie neemt stappen

Column ’t Plein Bouwen, bouwen maar ook uitstel, uitstel

We gaan snel bouwen. Hoe vaak heb ik dit niet gehoord. Tegelijk ken ik vele berichten over uitstel van bouwprojecten. Onlangs nog werd een flinke vertraging van de bouw van 500 flexwoningen in de Winkelsteeg aangekondigd.

10 juni