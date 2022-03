Mallemolen Groesbeek voor één dag Mekka van blaasmuziek

Duizenden lopers rennen Stevens­loop in Nijmegen: eerste loop zonder bekers maar mét Ooho

NIJMEGEN - De Stevensloop op zondag had een primeur. Voor het eerst kregen de deelnemers hun energiedrank en water niet in (plastic) bekertjes, maar in zakjes. Die zogenoemde Ooho’s zijn gemaakt van zeewier met daarin 70 milliliter vocht. De lopers kunnen dat zakje kapot bijten en de drank er uit zuigen.

