Man (27) dreigde Nijmeegse doktersassistente te vermoorden: ‘Had ze haar naam maar moeten geven’

Column Marcel Rözer Zelfs de meeuw van Karsten Russ kijkt woedend de wereld in

Een nat fietszadel, voorkruipers in een wachtrij, rechtse schreeuwers, linkse tunnelblikvisionairen, bumperklevers, Baudet, bladblazers… De lijst van dingen waar ik de schurft aan heb, is best lang.

12:36