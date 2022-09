Man ernstig gewond na heftig ‘geweldsmisdrijf’ in Nijmegen-centrum: politie hoopt op getuigen

Een ambulance spoedt zich zaterdagochtend in alle vroegte naar de Molenstraat in Nijmegen. Hartje centrum. Middenin het uitgaansgebied.

Dat er iets vervelend heeft plaatsgevonden is voor het grootste deel van de stad dan nog onduidelijk. Totdat de Nijmeegse politie in de loop van de zaterdagmiddag een opvallend Instagram-bericht verstuurd: ‘Getuigen gezocht!’

Döner Nijmegen

Veel onduidelijk

,,We zoeken getuigen die rond het genoemde tijdstip iets hebben gezien dat kan zijn opgevallen”, vertelt een politiewoordvoerder. Agenten speuren ook in de directe omgeving van het incident naar bruikbare informatie.

Wat er exact gebeurd is aan de Molenstraat? ,,We kregen een melding van een geweldsincident. We zijn direct ter plaatse gegaan en troffen een gewonde man aan”, stelt de woordvoerder. ,,Het onderzoek is opgestart, maar veel is nog onduidelijk. Daarom kunnen we nog niet meer informatie delen.”