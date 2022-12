Man moet de cel in en in behandeling voor stalking en geweld in Nijmegen en Groesbeek

Willie Verbeet weer voorzitter van Groesbeek­se voetbal­club Germania: wil naar derde klasse

GROESBEEK - Willie Verbeet is de nieuwe voorzitter van de Groesbeekse voetbalclub Germania. Tijdens de ledenvergadering annex kerstborrel in het clubhuis is dat bekend gemaakt. Verbeet was eerder al eens 21 jaar voorzitter; hij pakt nu na negen jaar de voorzittershamer weer op.

26 december