Man plast op trap, glijdt naar beneden en valt in eigen urine

Vers Pluche D66-voorman wil niet roeptoeteren vanaf de zijlijn

10:02 NEDERASSELT - In de aanloop naar 21 maart presenteert de Gelderlander in de serie Vers Pluche kandidaten die kans maken als nieuwkomer in de gemeenteraad te komen. Lijsttrekker Frank Eetgerink van D66 in de gemeente Heumen verwacht dat zijn partij nieuw in de gemeenteraad komt met twee of drie zetels.