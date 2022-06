Man stapte zwaar beschonken bij bevriend stel in bed en verkrachtte slapende vriendin van zijn beste vriend

Gevolgen brand zijn groot voor De Basis (oude Doornroos­je): ‘Het gaat om veel geld’

NIJMEGEN - Het vuur was snel onder controle bij het voormalige pand van poppodium Doornroosje in Nijmegen, maar drie weken later is de schade nog steeds zichtbaar. ,,We hopen vooral dat ons guesthouse tijdens de Vierdaagsefeesten open kan, anders missen we dé week van het jaar.’’

3 juni