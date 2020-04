Man van 55 meter hoge schoorsteen gehaald van oude steenfabriek bij Nijmegen

Scholen in regio proberen op 11 mei weer van start te gaan

10:20 RIJK VAN NIJMEGEN - De basisscholen in het Rijk van Nijmegen staan te trappelen om de kinderen na de meivakantie welkom te heten. De kinderen wel, maar de school is voorlopig taboe voor de ouders. Die worden dringend verzocht hun kroost bij het schoolplein af te zetten en natuurlijk 1,5 meter afstand in acht te nemen.